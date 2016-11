Sky Atlantic HD 18:05 bis 19:00 Mysteryserie True Blood Böses Blut USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Sookie ist überglücklich: Beim Dinner in einem Restaurant will sie Bills Heiratsantrag annehmen. Aber bevor es dazu kommt, ist Bill wie vom Erdboden verschluckt. Weil die Polizei nicht helfen kann, bittet Sookie Eric (Alexander Skarsgård) um Hilfe. Jason (Ryan Kwanten) kriegt unterdessen die Bilder von seinem tödlichen Schuss auf Eggs nicht aus dem Kopf. Und Tara (Rutina Wesley) sinnt wegen des Todes ihres Geliebten auf Rache. - Sexy, blutig, wild: Start der 3. Staffel des Mystery-Serienhits vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Alexander Skarsgård (Eric Northman) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Chris Bauer (Detective Andy Bellefleur) Originaltitel: True Blood Regie: Daniel Minahan Drehbuch: Brian Buckner, Charlaine Harris Kamera: Matthew Jensen Altersempfehlung: ab 16