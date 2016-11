Sky Atlantic HD 16:00 bis 17:15 Serien The Leftovers Ich lebe jetzt hier USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Staffelfinale: Der vierte Jahrestag des "Plötzlichen Verschwindens" steht bevor und Meg (Liv Tyler) verspricht Tom (Chris Zylka), dass in "Miracle" etwas ganz Besonderes passieren wird. Kevin (Justin Theroux) erinnert sich während eines Gesprächs mit Michael Murphy daran, dass er Evie Murphy und ihre Freundinnen kurz vor ihrem Verschwinden am See gesehen hatte. - Außergewöhnliche Thrillerserie voller rätselhafter Mystery-Momente von "Lost"-Erfinder Damon Lindelof. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Theroux (Kevin Garvey) Amy Brenneman (Laurie Garvey) Christopher Eccleston (Matt Jamison) Liv Tyler (Meg Abbott) Margaret Qualley (Jill Garvey) Chris Zylka (Tom Garvey) Carrie Coon (Nora Durst) Originaltitel: The Leftovers Regie: Mimi Leder Drehbuch: Tom Perrotta, Damon Lindelof Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 12