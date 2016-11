Sky Atlantic HD 14:00 bis 15:00 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Der Plan USA 2002 Dolby 16:9 HDTV Merken Die neueste Kundin der Fishers ist ein übersinnlich begabtes Medium, deren Ehemann gestorben ist. Das sorgt im Haus der Fishers für einige Diskussionen. Auf Robbies (Paul Terrell Clayton) Drängen nimmt Ruth (Frances Conroy) an einem Seminar, genannt "Der Plan", teil. Danach kehrt sie völlig verändert zurück. Claire (Lauren Ambrose) ist außer sich: Ihr Highschool-Berater hat Vertrauliches über Gabe (Eric Balfour) ausgeplaudert. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. Prämiert mit drei Golden Globes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Freddy Rodríguez (Federico 'Rico' Diaz) Mathew St. Patrick (Keith Charles) Rachel Griffiths (Brenda Chenowith) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Rose Troche Drehbuch: Alan Ball, Kate Robin Kamera: Alan Caso Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12