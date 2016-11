1965: Mit einem großen Programm für den Sozialstaat tritt Lyndon B. Johnson (Michal Gambon) als US-Präsident an. Doch schon bald überlagert der Konflikt in Vietnam seine Agenda. Johnsons Berater (u.a. Donald Sutherland, Alec Baldwin) drängen, den Krieg zu eskalieren - mit katastrophalen Folgen. Verbittert verzichtet Johnson 1968 auf eine erneute Kandidatur. - Fesselndes Politdrama von HBO, das eindrucksvoll die Verstrickung Lyndon B. Johnsons in den Vietnamkrieg schildert. In Google-Kalender eintragen