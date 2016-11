Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:00 Krimiserie Oz - Hölle hinter Gittern Leben und sterben lassen USA 2002 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gefängnisoffizier Dave Brass (Blake Robbins) möchte unbedingt wissen, wer ihn verletzt hat. Ex-Häftling Chris Keller (Christopher Meloni) kehrt in den Oz-Knast zurück, weil er Schwierigkeiten wegen einer Mordklage am Hals hat. Was geschieht jetzt mit ihm? - Nichts für zarte Gemüter: knallharte Knastserie aus dem Hause HBO, von Emmy-Preisträger Tom Fontana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Acevedo (Miguel Alvarez) Ernie Hudson (Warden Leo Glynn) Terry Kinney (Tim McManus) Rita Moreno (Sister Peter Marie Reimondo) Harold Perrineau (Augustus Hill) J.K. Simmons (Vern Schillinger) Lee Tergesen (Tobias Beecher) Originaltitel: Oz Regie: Adam Bernstein Drehbuch: Tom Fontana, Sean Whitesell Kamera: Alex Zakrzewski Musik: David Darlington, Steven Rosen Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 298 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 58 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 58 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 58 Min.