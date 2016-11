RTL Crime 02:20 bis 03:05 Actionserie The Glades Rendezvous mit dem Tod USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 1: Nachdem die Nichte des Mafiabosses Garcia erschossen aufgefunden wurde, ist der ehemalige Stadtbulle Jim Longworth nicht nur als Polizist der Mordkommission gefordert. Denn der Mord an der jungen Frau muss möglichst schnell aufgeklärt werden, damit ein weiterer blutiger Bandenkrieg zwischen rivalisierenden Drogenkartellen verhindert werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Clayne Crawford (Ray Cargill) Rachael Carpani (Heather Thompson) Originaltitel: The Glades Regie: Gary H. Randall Drehbuch: Tom Garrigus Kamera: Lloyd Ahern Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12