RTL Crime 21:50 bis 22:35 Krimiserie CSI: Miami Vorschnell USA 2007 Stereo 16:9 Merken 5. Staffel, Folge 20: Nachdem ein Filmstar in einer bekannten Privatklinik ermordet worden ist, forschen die CSI'ler in der Vergangenheit des Promis und entdecken ein Geheimnis, das wahrscheinlich zum Tod des Mannes führte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Horatio 'H' Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Rex Linn (Det. Frank Tripp) Khandi Alexander (Alexx Woods) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Adam Rodriguez (Eric Delko) Eva LaRue (Natalia Boa Vista) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Sam Hill Drehbuch: Krystal Houghton, Ildy Modrovich Kamera: Charles Mills Musik: Jeff Cardoni, Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12