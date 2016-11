RTL Crime 20:15 bis 21:00 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Die Singularität USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 18: Daisy hat die Seiten gewechselt - und dabei viele Scherben im S.H.I.E.L.D.-HQ hinterlassen. Nur mühsam gelingt Coulson, May und Mack eine Schadensbegrenzung, zumal ihr manipulativer Feind Hive einen Plan für eine Alienarmee entwickelt hat und die Menschheit in seinem Sinne umgestalten möchte. Kann ihnen Dr. Radcliff weiterhelfen, der sich bedauerlicherweise am Rande der Legalität bewegt und für den die Wissenschaft keinerlei Grenzen besitzt - und wie sieht nun Daisys Schicksal aus, die zwar für die Gegenseite arbeitet, dazu jedoch manipuliert wird ... Hat Hive eine Schwachstelle - und kann Hydra tatsächlich zerstört werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Hive) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Henry Simmons (Alphonso 'Mack' Mackenzie) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Garry A. Brown Drehbuch: Lauren LeFranc Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12