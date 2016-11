RTL Crime 17:55 bis 18:40 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Verwirrende Beweise Verwirrende Beweise USA 1995-2005 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 95: In Kalifornien wird ein älteres Paar ausgeraubt und brutal ermordet. Die Polizei hat mehrere Verdächtige im Visier, doch die Beweise sind nicht eindeutig, und der Fall bleibt ungelöst. Zehn Jahre später: Ein zielstrebiger Forensiker findet mithilfe modernster Untersuchungsmethoden ballistische Beweise, die zuvor übersehen worden waren. So gelingt es ihm nicht nur, den längst zu den Akten gelegten Fall zu lösen, sondern auch, die forensische Wissenschaft ein gutes Stück voranzubringen... Ein Wrestling-Champion ist bei einem Straßenkampf getötet worden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12