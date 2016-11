RTL Crime 14:00 bis 14:45 Abenteuerserie Crossbones Rückkehr nach Jamaica USA 2014 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 5: Blackbeards Anfälle, bei denen er das Gespenst seiner Frau Antoinette sieht, werden immer schlimmer. Lowe gibt eine Analyse ab und erklärt Blackbeard, nur eine Trepanation, das heißt die Öffnung der Schädeldecke, könnte ihn von diesem Leiden befreien. Für die Operation braucht man ein Instrument, das auf Jamaika erhältlich ist. Lowe begibt sich zu seinem Kommandanten Jagger und berichtet, was er in den Monaten seiner Abwesenheit herausgefunden hat. Als Jagger ihn auffordert, ihm die Insel zu zeigen, auf der sich Blackbeard befindet, zeigt Lowe ihm ein unbewohntes Eiland. Denn er hatte zuvor erfahren hat, dass Jagger alle Bewohner der Insel, auch Frauen und Kinder töten will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Malkovich (Edward 'Blackbeard' Teach) Richard Coyle (Tom Lowe) Claire Foy (Kate Balfour) Yasmine Al Massri (Selima El Sharad) David Hoflin (Charlie Rider) Chris Perfetti (Tim Fletch) Tracy Ifeachor (Nenna Ajanlekoko) Originaltitel: Crossbones Regie: Terry McDonough Drehbuch: Neil Cross, James V. Hart, Amanda Welles, Michael Oates Palmer, Colin Woodard Kamera: Christopher Baffa Musik: Mateo Messina Altersempfehlung: ab 12