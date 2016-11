Junior 12:15 bis 12:40 Trickserie Anne mit den roten Haaren Sorgen um Diana J 1979 Stereo Merken Anne erfährt, dass ihre Freundin Diana krank sein soll. Da sie sie nicht besuchen kann, schreibt sie ihr einen langen Brief, in dem sie alle großen und kleinen Erlebnisse mit Diana schildert, an die sie sich erinnern kann. Aber Diana ist gar nicht krank. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Anne Of Green Gables Regie: Osamu Takahata, Kazuyoshi Yokota Drehbuch: Osamu Takahata Musik: Shigeto Moori