Junior 08:20 bis 08:45 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Freundschaft über alles (2) USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Twilight versucht dahinter zu kommen, warum sich ihre Freundinnen streiten. Nur gemeinsam können sie gegen Discord gewinnen. Aber dazu müssen sie die Elemente finden und zusammen anwenden! Twilight löst das Rätsel Discords: Die Elemente sind in Ponyville, in ihrer Bibliothek zu finden. Zwar unfreiwillig, doch gemeinsam eilen die Ponys nach Ponyville. Dort hat Discord schon für Chaos gesorgt. Twilight beschließt, um die Freundschaft der Ponys zu kämpfen und kann den Zauberbann Discords brechen. Die Ponys halten zusammen und besiegen Discord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship Is Magic Altersempfehlung: ab 6

