Junior 06:00 bis 06:25 Trickserie Marco Der Puppenspieler J 1976 Stereo Merken Marcos Äffchen Peppino hat sich selbständig gemacht und begeistert die Zu- schauer eines Marionettentheaters. Pepe, der Puppenspieler, würde ihn gerne mit nach Argentinien nehmen. Auch Marco möchte dorthin, doch sein Vater will nichts davon hören. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: 3000 Leagues in Search of Mother Regie: Isao Takahata Drehbuch: Kazuo Fukazawa Kamera: Keishichi Kuroki

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 298 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 58 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 58 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 58 Min.