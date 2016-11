Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Invasion der Aliens Geheimnisse des Universums USA 2009 Stereo 16:9 Merken Entfernte Galaxien, geheimnisvolle Planeten und die Suche nach Leben im All: Die Erforschung des Universums ist ein Abenteuer der besonderen Art. Gemeinsam mit Stephen Hawking, einem der größten Wissenschaftler unserer Zeit, unternimmt DISCOVERY eine atemberaubende Expedition in die Weiten des Weltalls, um den großen Fragen der Kosmologie auf den Grund zu gehen. Gibt es intelligentes außerirdisches Leben? Sind Zeitreisen möglich? In der zweiteiligen Dokumentation "Stephen Hawking: Geheimnisse des Universums" erläutert der renommierte Astrophysiker Hawking provokante Theorien und stellt gleichzeitig harte Fakten auf den Prüfstand: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sci Fi Science: Physics of the Impossible