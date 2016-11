Discovery Channel 21:50 bis 22:35 Dokumentation Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Saturn GB 2014 Stereo 16:9 Merken Saturns Rätsel werden enthüllt. Erst kürzlich haben Astronomen überraschende Entdeckungen gemacht. Auf dem Planeten mit den markanten Ringsystemen herrschen spektakuläre Wetterphänomene. Ortsfeste, hurrikanartige Stürme verbergen sich unter den Wolkenschichten. Und das ist erst der Anfang. Nun wenden sich die Forscher den Monden zu, die den Gasriesen umkreisen. Die n-tv Doku zeigt die erstaunlichen Ergebnisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Universe Works