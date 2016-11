Discovery Channel 10:10 bis 11:00 Dokumentation Rides - Heiße Öfen, coole Kisten USA 2005 Stereo 16:9 Merken Wer in der Welt der Custom Cars etwas auf sich hält, träumt vom "Riddler Award" - dem "Oscar" für Konstrukteure bei der größten Autoshow in Detroit. Chip Foose ist dieses Kunststück bereits zweimal gelungen. Diesmal tritt er mit "Impression" an, einem komplett aus handgefertigten Einzelteilen zusammengesetzten Auto. "Rides - Heiße Öfen, coole Kisten" begleitet den Ausnahmekonstrukteur und sein Team in den spannenden Wochen vor dem großen Showdown in Motor City bis hin zur feierlichen Verkündung des Gewinners. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rides