Sky Cinema 04:20 bis 05:55 Komödie Big Business - Außer Spesen nichts gewesen USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Vertreter für Mineralien litt Dan (Vince Vaughn) stets unter seiner Ekel-Chefin Chuck (Sienna Miller). Ein Jahr nachdem er wütend kündigte, kommt die große Chance. Für seine neue Firma, zu der nur Fast-Rentner Tim (Tom Wilkinson) und der schlichte Mike (Dave Franco) gehören, könnte er in Berlin einen rettenden Deal klarmachen. Aber in der Hauptstadt herrscht zwischen G8-Gipfel, einem Schwulenfest und einem Marathon pures Chaos. Die Geschäftsreise entwickelt sich zum Albtraum ... - "Der Lieferheld"-Regisseur schickt Vince Vaughn, Dave Franco und Tom Wilkinson auf einen durchgeknallten Business-Trip. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vince Vaughn (Dan Trunkman) Tom Wilkinson (Timothy McWinters) Dave Franco (Mike Pancake) Sienna Miller (Chuck Portnoy) June Diane Raphael (Susan Trunkman) Britton Sear (Paul Trunkman) Ella Anderson (Bess Trunkman) Originaltitel: Unfinished Business Regie: Ken Scott Drehbuch: Steve Conrad Kamera: Oliver Stapleton Musik: Alex Wurman Altersempfehlung: ab 12

