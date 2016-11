Die Königin von Longtrellis (Salma Hayek) wünscht sich nichts so sehr wie einen Sohn. Ihr Mann (John C. Reilly) ist bereit, zum Äußersten zu gehen, um ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Den König von Strongcliff (Vincent Cassel) treibt sein Verlangen nach den schönen Schwestern Imma und Dora (Shirley Henderson, Hayley Carmichael) fast in den Wahnsinn. Und der König von Highhills (Toby Jones) ist von einem riesenhaften Floh besessen. - Prächtiges Fantasy-Spektakel nach der Märchensammlung von Giambattista Basile, mit zahlreichen Topstars besetzt. In Google-Kalender eintragen