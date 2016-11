Sky Krimi 22:05 bis 22:25 Magazin Sky Magazin D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Sebastian Höffner präsentiert im Sky Magazin Hintergrundberichte zu Filmen, Serien, Sport, Dokus sowie Innovationen und Events rund um Sky. "MasterChef" heißt die neue, spektakuläre Kochcasting-Show auf Sky 1. Wir schauen exklusiv in die Kochtöpfe am Set in Köln. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sky Magazin