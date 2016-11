Sky Krimi 15:50 bis 16:45 Krimiserie Wolffs Revier Ich knall' dich ab D 1993 Stereo Merken Mit Waffengewalt fordert Sonja Tauber von ihrem geschiedenen Mann, ihr das Ferienhaus in Spanien zu überschreiben. Thomas Tauber zeigt den Vorfall an. Kurze Zeit später ist er tot. Doch bei Frau Tauber findet Wolff nur eine Spielzeugpistole. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Peter Sattmann (Peter Tauber) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Dietmar Kölzer Musik: Nikolaus Glowna Altersempfehlung: ab 12