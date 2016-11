Sky Krimi 14:10 bis 15:00 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 73 Mord am Fluss D 2006 Stereo 16:9 Merken Nur über einen Zahnabdruck gelingt es, eine Männerleiche zu identifizieren. Der Tote vom Mangfall ist der seit Jahren vermisste Möbeldesigner Richard Bernauer. Bei ihren Recherchen erfahren die Rosenheimer Ermittler, dass es vor Kurzem einen tödlichen Unfall am gleichen Ort gab: Ein Kanute kam bei einer Eskimorolle ums Leben. Als die Kommissare Hofer und Lind die Unfallstelle besuchen, machen sie eine merkwürdige Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Tom Mikulla (Christian Lind) Max Müller (Michael "Michi" Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Hubert Mulzer (Polizeidirektor Maximilian Heppt) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Rainer Gutjahr Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6