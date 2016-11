Sky Action 07:10 bis 09:25 Actionfilm Das A-Team - Extended Cut USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Einsatz in Mexiko formieren sich Colonel Hannibal Smith (Liam Neeson) Lieutenant "Faceman" Peck (Bradley Cooper), B. A. Baracus (Quinton 'Rampage' Jackson) und Captain H.M. Murdock (Sharlto Copley) zur Spezialeinheit A-Team. Im Irak stellen sie Jahre später wichtige Druckplatten sicher, werden jedoch gelinkt und inhaftiert. Nach spektakulären Ausbrüchen machen die vier Jagd auf die Platten und die Hintermänner. Denn ihr Name steht auf dem Spiel. - Die Filmversion der Kultserie aus den 80ern, mit starken Stars und noch stärkeren Sprüchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liam Neeson (Col. John "Hannibal" Smith) Bradley Cooper (Lt. Templeton "Faceman" Peck) Quinton Jackson (B.A. Baracus) Sharlto Copley (Capt. 'Howling Mad' Murdock) Jessica Biel (Lt. Sosa) Patrick Wilson (Lynch) Gerald McRaney (General Morrison) Originaltitel: The A-Team Regie: Joe Carnahan Drehbuch: Joe Carnahan, Brian Bloom, Skip Woods Kamera: Mauro Fiore Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 417 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 177 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 177 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 177 Min.