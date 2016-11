MGM 02:30 bis 04:05 Western Um Kopf und Kragen USA 1957 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei einer Wette verliert Farmer Pat Brennan (Randolph Scott) sein Pferd. Nun muss er die Wüste zu Fuß durchqueren. Eine Postkutsche liest ihn unterwegs auf. Banditen unter dem Anführer Usher (Richard Boone) nutzen den Zwischenstopp der Kutsche zum Überfall und nehmen Geiseln. - Kultwestern, besser bekannt unter seinem Originaltitel "The Tall T". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Randolph Scott (Pat Brennan) Richard Boone (Frank Usher) Maureen O'Sullivan (Doretta Mims) Arthur Hunnicutt (Ed Rintoon) Skip Homeier (Billy Jack) Henry Silva (Chink) John Hubbard (Willard Mims) Originaltitel: The Tall T Regie: Budd Boetticher Drehbuch: Burt Kennedy Kamera: Charles Lawton Jr. Musik: Producers-Acto Altersempfehlung: ab 12