MGM 20:15 bis 21:50 Actionfilm Das Schwert des gelben Tigers HK 1971 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Schwertkämpfer Lei Li verliert einen Kampf mit dem erfahrenen Lung, woraufhin er sich einen Arm abschlägt. Er zieht sich zurück und arbeitet in einem Gasthaus, wo die Gäste ihn verspotten. Als er sich in Pa Hsiao verliebt und in dem jungen Feng einen Kumpel findet, verbessert sich sein Gemütszustand. Ein von Lung verübter, heimtückischer Mord lässt Lei Li jedoch Rache schwören. - Ein Film wie ein Prankenhieb mit der geballten Perfektion asiatischer Action-Sensationen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Li Ching (Pa Hsiao) David Chiang (Lei Li) Ti Lung (Feng Chun-Chieh) Ku Feng (Lung I Chih) Sing Chen (Chen Chun Nan) Wong Chung (Jin Fen) Lau Gong (Jin Yi) Originaltitel: The New One-Armed Swordsman Regie: Cheh Chang Drehbuch: Kuang Ni Kamera: Mu-To Kung Musik: Yung-Yu Chen Altersempfehlung: ab 18