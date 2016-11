MGM 11:45 bis 13:20 Western Entscheidung am Big Horn USA 1965 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken General Custer (Philip Carey) soll zugunsten weißer Siedler die Sioux-Indianer von ihrem Land vertreiben. Seine Offiziere warnen ihn. Doch der machthungrige General schlägt die Bedenken in den Wind. Am Little Big Horn kommt es zum entscheidenden Kampf. - Unterschätzer Western über die legendäre Schlacht am 25. Juni 1876. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Cotten (Major Reno) Darren McGavin (Captain Benton) Philip Carey (Oberst Custer) Nancy Kovack (Libbie Custer) Michael Pate (Sitting Bull) Iron Eyes Cody (Crazy Horse) John Matthews (Dakota) Originaltitel: The Great Sioux Massacre Regie: Sidney Salkow Drehbuch: Fred C. Dobbs Kamera: Irving Lippman Musik: Emil Newman, Edward B. Powell Altersempfehlung: ab 16