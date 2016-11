MGM 10:10 bis 11:45 Kriegsfilm Geheimauftrag Dubrovnik USA 1964 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fünf Schwerverbrecher (u. a. Mickey Rooney, Henry Silva) bekommen 1943 ein Angebot vom britischen Geheimdienst: Wenn sie bei einem Kommandounternehmen mitmachen, wird ihre Strafe erlassen. Der Auftrag: Sie müssen einen italienischen General befreien, den die Deutschen in Dubrovnik festhalten. - Interessant: Roger Corman drehte mit diesem "Schwerverbrecher in geheimer Mission"-Film eine Art Blueprint für den Klassiker "Das dreckige Dutzend". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stewart Granger (Richard Mace) Raf Vallone (Roberto Rocca) Mickey Rooney (Terence Scanlon) Edd Byrnes (Simon Fell) Henry Silva (John Durrell) Spela Rozin (Mila) William Campbell (Jean Saval) Originaltitel: The Secret Invasion Regie: Roger Corman Drehbuch: Robert Wright Campbell Kamera: Arthur E. Arling Musik: Hugo Friedhofer