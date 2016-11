MGM 07:00 bis 08:40 Thriller Donald Strachey: Und du bist raus! CDN, USA 2005 Nach einer Vorlage von Richard Stevenson Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der schwule Privatdetektiv Donald Strachey (Chad Allen) wird angeheuert, um den Mord des Gay Rights Aktivisten und Journalisten John Rutka (Jack Wetherall) zu klären. Rutkas Website widmet sich ausschließlich dem "Outing" hochrangiger Polit-Prominenz. Seine Nachforschungen führen Strachey zu einer prominenten Person, die vor nichts zurückschreckt, um ihr geheimes, homosexuelles Leben weiter zu verbergen. Der Privatdetektiv realisiert bald, dass er selbst in großer Gefahr schwebt. Denn der nächste Name auf der Liste des Mörders ist: Donald Strachey. - Hochinteressante Kriminalgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chad Allen (Donald Strachey) Sean Young (Ann Rutka) Sebastian Spence (Timmy Callahan) Jack Wetherall (John Rutka) Woody Jeffreys (Eddie Santon) April Telek (Alice Savage) John Moore (Bischof McFee) Originaltitel: Third Man Out Regie: Ron Oliver Drehbuch: Mark Saltzman Kamera: C. Kim Miles Musik: Bill Buckingham, Ronnie Way Altersempfehlung: ab 12

