Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation The Sixties Die Bürgerrechtsbewegung USA 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Mit gewaltlosen Aktionen protestiert die afroamerikanische Bevölkerung gegen die Politik der Rassentrennung in den USA und erzielt bahnbrechende Erfolge. Von Freedom Rides über Sit-Ins bis hin zu Martin Luther King erzählt Hollywoodstar Tom Hanks die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren. Traurige Höhepunkte sind dabei die Ereignisse des sogenannten Bloody Sunday und das Attentat auf Malcolm X. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Sixties