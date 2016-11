Spiegel Geschichte 15:45 bis 16:30 Dokumentation Verheiratet mit dem Abenteuer - Die Afrika-Entdecker Johnson D 2012 Stereo 16:9 Merken Sie waren Hollywood-Stars und Entdecker, Mode-Ikonen, Abenteurer und Chronisten einer untergehenden Welt. Ob auf dem Roten Teppich am Broadway in New York oder auf staubigen Pfaden am Mount Kenia - Martin und Osa Johnson galten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Inbegriff eines Traumpaares. Als Erste bereisten sie in den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrunderts die entlegentsten Regionen der Welt, ausgerüstet mit Flugzeug, Foto und Filmkamera. Osa und Martin Johnson sahen Ostafrika, Zentralafrika, die südpazifischen Inseln, Kenia, Kongo und den britischen Norden von Borneo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verheiratet mit dem Abenteuer - Die Afrika-Entdecker Johnson