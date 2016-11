Spiegel Geschichte 13:55 bis 14:45 Dokumentation Der Aufstieg der NSDAP Rassengesetze und Reichspogromnacht USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Die Macht hat Hitler noch mit wirtschaftlichen Versprechungen erlangt - doch der eigentliche Plan des Führers ist ein anderer: die Ausrottung der "jüdischen Rasse". 1935 entstehen die Nürnberger "Rassengesetze", die die antisemitische NS-Ideologie auch juristisch festschreiben. Hitler schreitet fortan immer offensiver zur Tat, um die "Arier" zu retten. Mit seiner Ideologie steckt er auch die Massen an. 1938 werden in der Reichspogromnacht über 1.000 Synagogen zerstört und hunderte Juden getötet. Sein Reich schwört Hitler derweil auf den Krieg ein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Rise of the Nazi Party