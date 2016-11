Sky Nostalgie 18:20 bis 18:45 Abenteuerserie Sergeant Preston Der Geheimauftrag USA 1955 Merken Das Land am Yukon wird ausgebeutet. Ein skrupelloser Inspektor gibt Schürfbezirke frei, für die er keine Genehmigung ausstellen dürfte. Dafür erhält er 50 Prozent der Goldfunde. Ein neuer Inspektor soll ihn überführen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dick Simmons (Sgt. Preston) Yukon King (King) Rex (The Horse) Paul McGuire (Ben Gordon) Terry Frost (Roland) Coleman Francis (Jake Martin) John Pickard (Curtis) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Edward Dew Drehbuch: Maurice Tombragel, George W. Trendle Kamera: Gilbert Warrenton