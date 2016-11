Sky Nostalgie 12:20 bis 12:45 Abenteuerserie Sergeant Preston Ehrliche Männer USA 1955 Merken Whity gerät in Verdacht. Zwei Banditen versuchen dem ehemaligen Strafgefangenen einen Überfall in die Schuhe zu schieben. Doch Preston kommt die Geschichte von Jim und Pete verdächtig vor. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dick Simmons (Sgt. Preston) Yukon King (King) Rex (The Horse) Cheryl Callaway (Meg Barton) Anthony Jochim (Whitey) Vernon Rich (Ezra Barton) Gregg Barton (Jim Masters) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Edward Dew Drehbuch: Andre Bohen, Lon Vittes, George W. Trendle, Louis Vittes