Sky Nostalgie 08:00 bis 09:40 Krimi Der Kaplan von San Lorenzo D 1953 SW 20 40 60 80 100 Merken Don Stefano (Dieter Borsche), Kaplan von San Lorenzo bringt die in Not geratene Gilda (Gertrud Kückelmann) im Haus seines Freundes Catani (Willy Birgel) unter. Doch Catanis Frau Isabella glaubt, dass Catani ein Verhältnis mit dem jungen Mädchen hat. Als Isabella tot aufgefunden wird, sprechen alle Indizien dafür, dass Gilda sie ermordet hat. - Dramatischer, gut besetzter Film. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dieter Borsche (Don Stefano) Willy Birgel (Catani) Gertrud Kückelmann (Gilda) Ilse Steppat (Isabella Catani) Karl Skraup (Quirino) Charles Regnier (Kriminalkommissar Morro) Ursula von Teubner (Gräfin Torri) Originaltitel: Der Kaplan von San Lorenzo Regie: Gustav Ucicky Drehbuch: Kurt E. Walter Kamera: Georg Bruckbauer Musik: Hans-Otto Borgmann Altersempfehlung: ab 12

