Sky Bundesliga 22:45 bis 00:00 Sport Live Sky Sport News HD 08000 - du bist dr@uf! "08000 - du bist dr@uf!" Das interaktive Format bietet die Möglichkeit, aktiv rund um das aktuelle Fußball- und Sportgeschehen mitzudiskutieren. Moderator Maik Nöcker begrüßt an jedem Bundesliga-Freitag um 22:45 Uhr zur 75-minütigen Sendung. Mitmachen können die Zuschauer per Telefon unter der kostenfreien Nummer 08000-366466 sowie via Twitter unter dem Hashtag /ssnhd.