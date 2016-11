Sky Bundesliga 11:45 bis 13:45 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - FC Ingolstadt 04, 9. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Bis in die Nachspielzeit konnte Ingolstadt ausgerechnet gegen Dortmund auf den ersten Saisonsieg hoffen. Doch dann zerstörte Christian Pulisic die Hoffnungen mit dem 3:3. Trotz der ersten Enttäuschung über den späten Ausgleich waren die Oberbayern mit sich und der Welt im Reinen. "Nach dem 3:1 wurde der Druck immer größer, sodass wir akzeptieren müssen, dass das 3:3 in Ordnung ist", gab Markus Kauczinski zu. Zwar sei ein Punkt nur "ein kleiner Schritt" aus dem Tabellenkeller, aber dafür sei es "ein sehr guter Schritt" gewesen, erklärte der FCI-Coach. "Wichtig für uns bleibt, dass wir nie aufgeben", so Kauczinski. Vielleicht klappt es ja in Mainz mit dem ersten S In Google-Kalender eintragen Bildergalerie