Sky Comedy 23:30 bis 01:10 Komödie Wedding Bells USA, CDN 2005 Stereo 16:9

Pippa McGee feiert zwar gern die Hochzeiten von Freundinnen, ist aber überzeugter Single. Eine Hochzeitsfeier in ihrem Heimatort wird für sie zum peinlichen Desaster: Sie kommt zu spät, betrinkt sich hemmungslos und baggert jede Menge Typen an. Als ihr Vater erkrankt, muss sie ihn als Redakteurin vertreten - ausgerechnet bei einem Hochzeitsmagazin. Und dann ist ihr Kollege Ian auch noch einer der Männer, die sie auf der Feier angemacht hat - ohne Erfolg ...

Schauspieler: Heather Graham (Pippa McGee) David Sutcliffe (Ian) Sarah Chalke (Jane) Taye Diggs (Hemingway Jones) Sandra Oh (Lulu) Cheryl Hines (Roxanne) Bruce Gray (Malcolm McGee) Originaltitel: Cake Regie: Nisha Ganatra Drehbuch: Tassie Cameron Kamera: Gregory Middleton Musik: Andrew Lockington