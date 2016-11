Die schrille Kreuzworträtselautorin Mary (Sandra Bullock) hat sich hoffnungslos in Nachrichten-Kameramann Steve (Bradley Cooper) verknallt. Der aber will so rein gar nichts von ihr wissen. Mary ist trotzdem überzeugt, dass Steve sie auch liebt. Flugs reist sie ihm hinterher und gerät dabei von einem Schlamassel ins nächste. - Überdrehte Screwball-Comedy mit einem Herz für Außenseiter. In Google-Kalender eintragen