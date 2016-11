Disney Cinemagic 21:45 bis 23:20 Familienfilm Fünf Freunde 4 D 2015 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die ,Fünf Freunde' George, Julian, Dick, Anne und deren treuer Hundegefährte Timmy bemerken in einer Ausstellung über das alte Ägypten einen Einbrecher. An der Mumie, an der sich der Ganove zu schaffen gemacht hat, entdecken sie ein Goldamulett. Sie beschließen, gemeinsam mit Bernhard, dem Vater von Julian, Dick und Anne, nach Ägypten zu reisen, um das Schmuckstück zu übergeben. Dort angekommen wird Bernhard verhaftet: er soll den Anhänger gestohlen und gegen ein Imitat ausgetauscht haben. Nun müssen die jungen Detektive die Unschuld des Vaters beweisen und das Geheimnis des Amuletts lösen! Diesen Sommer steht Geschichte auf dem Programm: Bernhard (Samuel Finzi), der Vater von Julian, Dick und Anne, organisiert eine Ausstellung zum alten Ägypten. Während einer Führung ertappen George (Valeria Eisenbart), Julian (Quirin Oettl), Dick (Justus Schlingensiepen), Anne (Neele Marie Nickel) und Timmy, der Hund, einen Einbrecher, der sich an einer über 5000 Jahre alten Mumie zu schaffen macht. Der Eindringling kann fliehen, aber in der Mumie finden die Fünf ein Goldamulett, das einst "Tutalun I." gehörte - dem legendären, allerersten Pharao, dessen unbezahlbare Schätze verschollen sind. Liefert das Amulett einen Hinweis darauf? Gemeinsam mit Bernhard und seiner Kollegin Elena (Lucie Heinze) fliegen die Fünf Freunde nach Kairo, um ihren Fund dem Leiter des Instituts für Altertum, Farouk (Mehmet Kurtulus) zu übergeben. Doch plötzlich verschwindet das Amulett und Bernhard wird verhaftet und des Diebstahls bezichtigt. Für die Fünf Freunde ist klar: Sie müssen den wahren Täter samt Amulett finden, um Bernhards Unschuld zu beweisen. Gemeinsam mit dem Straßenjungen Auni (Omid Memar) machen sie sich auf die Suche. Die Spur führt sie schließlich mitten in die Wüste, wo sie von einem Geheimbund in die Falle gelockt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valeria Eisenbart (Georg) Quirin Oettl (Julian) Justus Schlingensiepen (Dick) Neele Marie Nickel (Anne) Omid Memar (Auni) Samuel Finzi (Bernhard) Lucie Heinze (Elena) Originaltitel: Fünf Freunde 4 Regie: Mike Marzuk Drehbuch: Peer Klehmet, Sebastian Wehlings Kamera: Philip Peschlow Musik: Wolfram de Marco Altersempfehlung: ab 6