Disney Cinemagic 05:15 bis 06:45 Fantasyfilm Ver - wünscht! USA, NZ 2003 Nach einer Vorlage von Jackie French Koller Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Wunsch des 16-jährigen Alex, Einzelkind zu sein, geht mit Hilfe einer antiken Zaubermünze in Erfüllung. Alex wacht am Morgen in einer Welt auf, von der er immer geträumt hatte. Er hat reiche Eltern, ist der Star der Footballmannschaft und mit dem beliebtesten Mädchen der Schule befreundet. Schnell bemerkt er, dass diese Welt nicht perfekt ist und beginnt, seinen kleinen Bruder zu vermissen, der nun ein Kinderstar ist. Mit Hilfe seiner alten Freundin Abby unternimmt er alles, um Stevie und sein altes Leben zurückzubekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: A.J. Trauth (Alex Lansing) Spencer Breslin (Stevie Lansing/Terrence Russell McCormack) Lalaine (Abby) Tim Reid (Larry Pendragon) Sally Stockwell (Pam Lansing) Peter Feeney (Dave Lansing) Ari Boyland (James Cooper) Originaltitel: You Wish! Regie: Paul Hoen Drehbuch: Christopher Reed, Cynthia Carle Kamera: Donald Duncan Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 6

