AXN 18:30 bis 19:30 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Die Lehrstunde GB 2005 16:9 Danny setzt durch, dass der Kleinganove Trevor neu in das Team aufgenommen wird. Mit einem Trick wollen Mickey und Co. einen Milliardär, der ein fanatischer Sammler von historischen Banknoten ist, aufs Kreuz legen. Doch das neue Teammitglied schießt plötzlich quer. Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Vaughn (Albert Stroller) Robert Glenister (Ash Morgan) Jaime Murray (Stacie Monroe) Marc Warren (Danny Blue) Rob Jarvis (Eddie) Lee Ingleby (Trevor Speed) Originaltitel: Hustle Regie: Alrick Riley Drehbuch: Tony Jordan, Bharat Nalluri Kamera: Sean van Hales Musik: Beatguru, Magnus Fiennes Altersempfehlung: ab 16