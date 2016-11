Disney XD 02:10 bis 02:35 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 7 Der doppelte Dipper USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Während Dipper und Mabel Flyer für Gronkel Stans Party machen, stellen sie fest, dass der alte Kopierer auch Menschen vervielfältigen kann. Dipper möchte auf der Party Wendy zum Tanz auffordern und erstellt einen komplizierten Plan, um sie zu beeindrucken. Er fertigt viele Klone bzw. Kopien von sich an, die ihm bei der Umsetzung des Plans helfen sollen. Doch die vielen Dippers machen alles nur noch komplizierter. Unterdessen vertritt Mabel die unpopulären Außenseitermädchen beim Wettkampf um die Party-Krone. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Aaron Springer, Joe Pitt, John Aoshima Drehbuch: Michael Rianda, Tim McKeon, Alex Hirsch