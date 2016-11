Disney XD 20:35 bis 20:45 Trickserie Phineas und Ferb Der fliegende Teppich USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Dad schwelgt in der Vergangenheit, als er sich seine Lieblingsserie aus seiner Kindheit ansieht, aber die magische fliegende Teppich Reise vor dem Fernseher hatte er aufregender in Erinnerung. Also beschließen Phineas und Ferb, ihren Vater auf eine echte fliegende Teppich Reise mitzunehmen. Währenddessen, verlässt sich Candace auf Glückskekse, um ihr die Zukunft vorherzusagen, und Dr. Doofenschmirtz hat alle Trauben und allen Kaffee der Stadt für seinen Färb-inator aufgekauft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff 'Swampy' Marsh