Disney XD 18:25 bis 18:45 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Die neue Freiheit USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Leo will Janelle unbedingt mit seinem bionischen Arm beeindrucken. Doch er bringt sie in Gefahr, als er seine Fähigkeiten vorführt. Unterdessen will Mr. Davenport, dass Chase, Adam und Bree ihr Training fortsetzen. Doch Agent Graham hat andere Pläne für die mittlerweile berühmten bionischen Teenager. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Unger (Chase Davenport) Spencer Boldman (Adam Davenport) Kelli Berglund (Bree Davenport) Tyrel Jackson Williams (Leo Dooley) Hal Sparks (Donald Davenport) Madison Pettis (Janelle) Originaltitel: Lab Rats Regie: Victor Gonzales Drehbuch: Julia Miranda