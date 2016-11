ARTE 18:20 bis 19:10 Dokumentation Eine Sommerreise auf der Wolga Das Wolgadelta und das Kaspische Meer FIN 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Bei Astrachan badet Ville im Salzsee Baskuntschak. Dort erlernt er die Technik der Salzernte. In einem kasachischen Dorf besucht er Kamelzüchter. Der letzte Teil seiner Reise zum Kaspischen Meer beginnt in einer Fischerkolchose in Tsetnoje. In einem kleinen Boot verliert man im riesigen Wolgadelta schnell die Orientierung. Daher ist es für Ville leichter gesagt als getan, das Kaspische Meer zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ville Haapasalos Originaltitel: Volga 30 päivässä Regie: Inka Achté