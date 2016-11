ARTE 13:50 bis 15:55 Drama Der ewige Gärtner GB, D, USA, CHN 2005 Nach dem Roman von John le Carré Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Diplomat Justin Quayle (Ralph Fiennes) arbeitet ohne jeden beruflichen Ehrgeiz für das britische Hochkommissariat in Nairobi. Leidenschaft empfindet er nur für seinen Garten und seine Gewächshäuser. Von seiner Frau Tessa (Rachel Weisz) hat er sich nach und nach entfremdet. Tessa, die sich stark politisch engagiert hat, wird während einer Recherchereise in Kenia brutal ermordet. Quayle, den das schlechte Gewissen plagt, seine schöne Frau vernachlässigt zu haben, sucht nach ihren Mördern und kommt dabei einem Komplott auf die Spur, das bis in höchste Regierungskreise reicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralph Fiennes (Justin Quayle) Rachel Weisz (Tessa Quayle) Danny Huston (Sandy Woodrow) Bill Nighy (Sir Bernard Pellegrin) Pete Postlethwaite (Dr. Lorbeer) Hubert Koundé (Arnold Bluhm) Daniele Harford (Miriam) Originaltitel: The Constant Gardener Regie: Fernando Meirelles Drehbuch: Jeffrey Caine Kamera: César Charlone Musik: Alberto Iglesias Altersempfehlung: ab 12