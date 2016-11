ARTE 12:25 bis 13:20 Dokumentation Die Ära Obama No I can't GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Im Jahr 2008 ging eine große Hoffnung für Amerika in Erfüllung: Barack Obama, der erste farbige Präsident der USA, beendete die Bush-Ära und eröffnete ein neues Kapitel in der Geschichte der Vereinigten Staaten. In der vierteiligen Dokumentation gewähren der Präsident und seine engsten Berater einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Weißen Hauses. Acht Jahre und zwei Mandate haben sie gereicht, um Amerika zu verändern? Die bekannten Dokumentarfilmer Brian Lapping, Norma Percy und Paul Mitchell ("Bruderkrieg - Der Kampf um Titos Erbe") haben "Die Ära Obama" fürs Fernsehen realisiert. Der Vierteiler beleuchtet die Amtszeit des US-Präsidenten und gibt anhand von Interviews mit amerikanischen und internationalen Politikern, Archivbildern und Aufnahmen des offiziellen Fotografen des Präsidenten ganz neue Einblicke in das Geschehen im Weißen Haus. Im Wahlkampf sorgte Obama für Begeisterungsstürme beim amerikanischen Volk, doch seine Amtszeit war voller Hindernisse und Widersprüche. ARTE untersucht anhand unterschiedlicher Beispiele, wie viel Handlungsfreiheit der Präsident tatsächlich besitzt, um seine politischen Ideen durchzusetzen. Im Mittelpunkt der vier Folgen steht auch der Mensch Barack Obama, der schon jetzt als eine der faszinierendsten und bedeutendsten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte gelten darf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside Obama's White House Regie: Norma Percy, Brian Lapping, Paul Mitchell