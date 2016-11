National Geographic 01:55 bis 02:40 Dokumentation I Wouldn't Go In There Kellergeister SIN 2012 2016-11-24 05:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Diesmal reist der Blogger und Hobbyentdecker RJ in die indonesische Hafenstadt Semarang. In dem historischen Gebäude Lawang Sewu, das einst von der niederländischen Kolonialmacht erbaut wurde, sollen sich unheimliche Dinge zutragen. Aber treiben tatsächlich Geister in den Fluren und im Keller ihr Unwesen, wie Einheimische berichten? Oder hat der Spuk eine ganz andere Ursache? RJ will es ganz genau wissen und setzt sich intensiv mit der mystischen und magischen Tradition der Region auseinander. Er spricht mit Bewohnern Semarangs, um das dunkle Geheimnis von Lawang Sewu zu lüften... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Wouldn't Go In There