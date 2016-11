National Geographic 00:15 bis 01:05 Dokumentation Prison Breaks - Die wahren Geschichten Eine Gang bricht aus GB 2012 2016-11-04 04:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Die gefährlichen Gangmitglieder Tommy Valdez, Jonathon "Snoopy" Rodriguez und Arturo Torres planen ihre Flucht aus dem Grant County Dentention Center in New Mexico. Sie entdecken eine Rohrleitung und hoffen, dass die sie in die Freiheit führen wird. Durch diese Leitung gelangen die drei bis auf das Dach des Gefängnisses. Von dort können sie tatsächlich flüchten. Schließlich erreichen die drei Ausbrecher ein nahe gelegenes Haus. Von dort machen sie sich, schwer bewaffnet und mit Drogen berauscht, bald auf in Richtung mexikanische Grenze. Doch die Polizei ist ihnen dicht auf den Fersen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Breakout