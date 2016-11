National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Enthüllt: Das Bermuda Dreieck GB 2014 2016-11-07 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Bermudadreieck genießt unter Seeleuten keinen guten Ruf. Tatsächlich hat sich hier eine Reihe von Schiffskatstrophen ereignet, wobei die havarierten Fahrzeuge angeblich vollständig verschwunden seien. Auch von Flugzeugabstürzen wird berichtet. Doch was ist dran am Bermuda- oder Teufelsdreieck? In der Doku "Enthüllt: Das Bermuda Dreieck" nehmen Forscher die rätselhafte Region südlich der Bermudainseln ins Visier und zeigen, was hier wirklich unter der Wasseroberfläche zu finden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drain the Bermuda Triangle