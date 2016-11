National Geographic People 00:20 bis 00:45 Dokumentation Secret Lives of Americans USA 2015 2016-11-04 04:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Katie ist quirlig, immer für einen Scherz zu haben und auf der Bühne die Witzigkeit in Person. Doch hinter der vermeintlich unbeschwerten Fassade der Stand-up-Comedienne verbirgt sich eine andere Seite, die niemand kennt: Seit die 28-Jährige von Kriegseinsätzen im Irak und in Afghanistan zurückgekehrt ist, leidet sie unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Angstzustände, Albträume und Aggressivität sind nur einige Begleiterscheinungen, mit denen die junge Veteranin regelmäßig zu kämpfen hat. Katie will allen ihre Geschichte erzählen, damit sie ihre Vergangenheit endlich hinter sich lassen kann. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Secret Lives of Americans